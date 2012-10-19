"Днепропетровские террористы" хотели сорвать Евро-2012 и вызвать хаос - СБУ

{1-} Террористы, которые 27 апреля устроили серию взрывов в Днепропетровске, хотели сорвать проведение Евро-2012 и вызвать хаос в Украине.

Об этом в эфире программы «Шустер Live» заявил руководитель следственно-оперативной группы по расследованию взрывов в Днепропетровске СБУ Виталий Маяков.

Он, в частности, рассказал, что в ходе расследования было допрошено более 300 человек, и дело террористов будет передано в Генпрокуратуру на следующей неделе. Кроме того, Маяков заявил, что подозреваемые с первых допросов заявили, что их действия были была направлены на создание террористической группы.

«Они (террористы – Ред.) были не согласны со строем в Украине, хотели вызвать хаос и спровоцировать население на действия против власти. Также их целью было сорвать Евро-2012 в Украине. Кроме того, они хотели доказать неспособность правоохранительных органов противостоять терроризму», - заявил следователь.

В качестве факультативной цели террористы называли получение денег, добавил Маяков.

Он также подчеркнул, что нет никаких оснований считать, что в деле "днепропетровских террористов" может быть политический след, в частности, связанный с оппозицией, как об этом говорилось в фильме "Адский ад", показанном одним из украинских телеканалов накануне.

Ранее «Главред» сообщал, что после выхода в эфир скандального фильм обвиняемый в терактах Дмитрий Рева объявил голодовку. Его возмутило, что Генпрокурор и министр внутренних дел заявили о доказанности вины Ревы в совершении теракта, не смотря на отсутствие решения суда по данному вопросу, что является прямым нарушением действующего законодательства Украины.

До того голодовку объявил еще один обвиняемый в терактах - Виктор Сукачев. Однако прокуратура на это заявила, что обвиняемый просто решил похудеть и пообщаться с Богом.

Также напомним, что 27 апреля 2012 во время терактов в Днепропетровске пострадали 30 человек. В июне по подозрению в организации терактов задержали 4 человека.

фото: dp.vgorode.ua

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