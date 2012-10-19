ДочьТимошенко получила медаль за защиту демократии

{1-}Международная организация Crans Montana на форуме в Женеве наградила дочь экс-премьера Юлии Тимошенко Евгению медалью за вклад в защиту демократии и прав человека. Об этом сообщили в пресс-службе ВО Батькивщина.

"Ваша мама в тюрьме. Сейчас вы боретесь со злом, вся тяжесть находится на ваших плечах. Пока ваша мама не с вами, пока она в тюрьме, наш форум поможет вам и мы будем с вами", - сказал во время награждения глава форума Жан-Поль Картерон.

По его словам, когда Тимошенко выйдет из тюрьмы, "Украина будет интегрирована в глобальный демократический мир".

Евгению Тимошенко заявила, что и она, и ее мать почувствовали солидарность швейцарского форума. "Моя мама жертвует собой и живет борьбой за Украину. Для нее не возможно сдаться. Я очень горжусь ее борьбой за демократию", - добавила она.

"Я борюсь за нее как украинка, которая знает, что когда она будет на свободе, у Украины появится шанс, шанс на демократическое будущее", - подчеркнула Тимошенко.

Напомним, 19 октября Евгения Тимошенко приняла участие в форуме Crans Montana в Женеве. Международная организация Crans Montana основана в 1986 году, тесно сотрудничает с ООН, ЮНЕСКО, ЕС и другими международными институтами в сфере обеспечения стабильности, безопасности и уважения прав человека в мире. В 2005 году Юлия Тимошенко получила награду Crans Montana "За борьбу за демократические ценности".

фото: derstandard.at

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