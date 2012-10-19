Новый украинский вертолет получил сертификат для серийного производства

Многофункциональный вертолет Ми-8МСБ сертифицирован для серийного производства, сообщает пресс-служба Минобороны Украины. Испытания аппарата прошли в самой жаркой точке Таджикистана. Об этом сообщил во время совещания в Феодосии директор Государственного научно-испытательного центра Вооруженных Сил Украины, генерал-майор, Герой Украины Юрий Тишков.

{1-}

Испытания проходили в условиях высокогорья и высоких температур в самой жаркой точке СНГ - вблизи городка Шаартуз (Таджикистан). Бригада в составе двух летных экипажей и наземного персонала в течение трех недель исследовала граничные характеристики вертолета, перегружая его. "Он на одном двигателе работал в течение 30 минут во взлетном режиме и набирал высоту 5000 метров, рабочую температуру двигателя доводили до 148 градусов при максимально возможных 150, горные вертолетные площадки были оборудованы на высотах 2500, 3300 и 4200 метров", - говорится в сообщении.

{2-}

{3-}

"Украинские испытатели работали на площадке Москвина в районе всемирно известных семитысячников Памира. Таким образом, мы продолжили испытания в условиях высокогорья, которые начали в Крыму на горе Роман-Кош высотой 1545 метров в начале этого года", - отметил Тишков.

{4-}



{5-}

По его словам, программа испытаний выполнена на 100%. Благодаря уникальным двигателям Запорожского ОАО Мотор Сич, вертолет показал характеристики, некоторые из которых даже лучше, чем у более мощного Ми-8МТ.

На сегодняшний день Ми-8МСБ в Запорожье готовится к показательным полетам, которые пройдут в Объединенных Арабских Эмиратах.

Фото сайт Минобороны

Новости по теме:

Янукович отправил украинских миротворцев на войну в Южный Судан и Либерию

В Конго обстреляли вертолет миротворцев: ранен украинец

Украинские миротворцы в Либерии встретят Новый год с елкой и «оливье»