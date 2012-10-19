ЦИК сократила расходы на выборы

{1-}Центральная избирательная комиссия сократила расходы на подготовку и проведение выборов народных депутатов. Об этом во время заседания комиссии сообщила его член Жанна Усенко-Черная , передает "Укринформ".
"Необходимость принятия этого проекта обусловлена правильностью перераспределения расходов между рядом статей в смете ЦИК, что связано с меньшим количеством кандидатов в народные депутаты", - сказала она.
Так, словам Усенко-Черной, сейчас зарегистрировано 2,655 тысяч кандидатур, в то время как ожидалось 5,625 тысяч человек.
Поэтому ЦИК, по ее мнению, имеет возможность более эффективно распределить средства, которые были выделены на оплату услуг СМИ для обеспечения ведения кандидатами предвыборной агитации.
В частности, уменьшено на 2 миллионов 345 тысяч 790 гривен сумму расходов.
Напомним, ранее Центризбирком заявил, что экс-премьер Юлия Тимошенко включена в списки для голосования на выборах Верховной Рады на специальном избирательном участке в Качановской колонии.
Фото novynar.com.ua
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