Тигипко рассказал о преимуществах Партии регионов

{1-}Партия регионов уверена в победе на парламентских выборах. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Сергей Тигипко , сообщает пресс-служба ПР.

По его словам, преимущество Партии регионов перед конкурентами обеспечили "реальные дела власти, направленные на улучшение социально-экономической ситуации в стране".

В частности, по его словам, было проведено осовременивание индивидуального заработка пенсионеров и повышения трудовых пенсий для 12,9 млн человек. Кроме того, повышены пенсии почти для 600 тыс военных пенсионеров, осовременены ежемесячные страховые выплаты для 310 тыс шахтеров-инвалидов, других пострадавших на производстве и членов их семей.

"В итоге средний размер пенсии с начала года увеличился на 15% и по состоянию на 1 октября составляет 1438,3 грн", - отметил Тигипко.

По словам вице-премьера, в 2013 году рост социальных стандартов продолжится и будет обеспечен ростом экономики и для этого правительство уже сейчас проводит ряд мероприятий.

Как сообщал Главред, ранее Сергей Тигипко уверил, что обвала гривны после парламентских выборов не будет, потому что в Украине существует полная вертикаль власти.

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