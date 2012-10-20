Ляшко у Шустера: Мы будем в Партии регионов!

{1-} Лидер Радикальной партии Олег Ляшко в прямом эфире программы Шустер Live, перепутал свою партию с Партией регионов.

В частности, политик начал рассказывать о политике своей партии и о радикальных изменениях, которые она предлагает внедрить после выборов, в завершение он отметил:

«Я хочу подчеркнуть, чтобы никто не думал, что Радикальная партия — это проект власти. Мы будем в Партии регионов! (и быстро исправился — ред.) Мы будем своей партией бороться».

Ранее, Олег Ляшко в прямом эфире Шустер Live обозвал регионалку Инну Богословскую ведьмой и отказался извиниться.

Напомним, как сообщал «Главред», ранее журналисты назвали Олега Ляшко главным скандалистом парламента.

Депутат стал первым скандалистом, в частности, за драку с вице-спикером Рады Адамом Мартынюком 18 мая 2011 года, скандальной саморекламой и постоянной критикой БЮТ.

Фото znayu.org

Новости по теме:

Ляшко принес в Раду ведро картошки с дустом (ФОТО)

Ляшко принес в Раду тушку (ФОТО)

Протестовать под Раду пришла корова Ляшко (ФОТО.ВИДЕО)

СМИ поймали Богословскую на лжи

Богословская заговорила о допросе Путина по делу Тимошенко