В СБУ уверены: оппозиция не причастна к взрывам в Днепре

{1-}Представилели оппозиции не причастны к серии взрывов в Днепропетровске. Об этом в эфире Шустер Live заявил начальник следственно-оперативной группы Службы безопасности Украины по расследованию взрывов в Днепропетровске Виталий Маяков.

«На основании собранных доказательств нет оснований утверждать, что там, как вы говорите, есть след оппозиции», - заявил он.

По словам Маякова, на следующей неделе СБУ планирует завершить обвинительное заключение, которое достигает более 500 листов, и направить дело в Генпрокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления его на судебное разбирательство.

Ранее «Главред» сообщал, что, по мнению следствия, террористы, которые 27 апреля устроили серию взрывов в Днепропетровске, хотели сорвать проведение Евро-2012 и вызвать хаос в Украине.

После выхода в эфир скандального фильм обвиняемый в терактах Дмитрий Рева объявил голодовку. Его возмутило, что Генпрокурор и министр внутренних дел заявили о доказанности вины Ревы в совершении теракта, не смотря на отсутствие решения суда по данному вопросу, что является прямым нарушением действующего законодательства Украины.

До того голодовку объявил еще один обвиняемый в терактах - Виктор Сукачев. Однако прокуратура на это заявила, что обвиняемый просто решил похудеть и пообщаться с Богом.

Также напомним, что 27 апреля 2012 во время терактов в Днепропетровске пострадали 30 человек. В июне по подозрению в организации терактов задержали 4 человека.

фото: dp.vgorode.ua

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