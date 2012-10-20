Барак Обама диагностировал "ромнезию" у своего соперника

{1-} Президент США Барак Обама «диагностировал» у своего соперника по президентской гонке Митта Ромни болезнь под названием «ромнезия».

Таким образом нынешний президент, посмеялся над манерой кандидата от республиканцев менять свою позицию по ключевым вопросам, передает Lenta.ru.

«Он забывает, какой была его собственная позиция – и бьется об заклад, что вы тоже забудете», - заявил Обама, выступая перед своими сторонниками в Вирджинии.

Республиканцы, в свою очередь, продолжают критиковать президентскую администрацию в связи с нападением на американское консульство в Бенгази и убийством посла США.

Последние, третьи дебаты между Обамой и Ромни пройдут в понедельник, 22 октября. По словам нынешнего главы Белого дома, они будут посвящены внешней политике.

Напомним, что победителем первого раунда дебатов американцы признали Ромни, а второго – Обаму.

Фото: EPA / UPG

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