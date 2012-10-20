Украина вдвое сократила число детских колоний

{1-} В Украине за пять лет количество воспитательных колоний для несовершеннолетних сократилось почти вдвое - сейчас их осталось девять.

Об этом заявил Уполномоченный по делам ребенка Юрий Павленко, передает УНИАН.

«Еще 5 лет назад, в Украине воспитательных колоний было 16. Сегодня осталось 8 и одна для девочек. Количество детей, которые отбывают наказания в колониях, тоже уменьшается – идет гуманизация процесса судопроизводства и правосудия по отношению к детям», - заявил он.

По информации Павленко, «в кременчугской колонии в начале независимости сидело 800 детей, а сегодня – 250».

Он также сообщил, что в 2012 году в Украине закрылось 2 детских воспитательных колонии, и подчеркнул, что сегодня около 60% осужденных могли бы не отбывать наказания в закрытых учреждениях, поскольку сидят за незначительное преступление: украденный телефон или кражу металлолома.

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«За это они получают три-пять лет заключения. С большинством из них можно было бы эффективно поработать и без лишения свободы. Большинство несовершеннолетних находятся в местах лишения свободы после условного наказания. Значит, этим детям соответствующие органы не уделяли внимания», - заверил Павленко.

В то же время, Уполномоченный по делам ребенка отметил, что за 9 месяцев этого года детская преступность в Украине сократилась на 11%. По его словам, с уменьшением роста детской преступности также зарегистрировано незначительное увеличение роста повторных преступлений совершенных детьми.

«Количество повторных преступлений выросло на 3%, но в прошлом году за этот период она выросла на 40%. Мы видим позитивную динамику работы с детьми социальными службами», - отметил Павленко.

Фото: sakh.pro

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