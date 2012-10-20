Экс-охранник рассказал, что делают в магазинах с мелкими ворами

{1-} Бывший охранник одного из столичных супермаркетов рассказал, как поступает служба безопасности с мелкими воришками, пойманными с поличным, передает «Сегодня».

«Наш магазин находился недалеко от рынка секонд-хенд на Шулявке, поэтому к нам за покупками часто заходили темнокожие иностранцы, которые приторговывали ношеной одеждой. Некоторые из них порой попадались на воровстве колбасы и водки», - сообщил бывший охранник.

После задержания темнокожего воришки его обычно приглашали в комнату досмотра, а в это время в магазин врывалась толпа его соотечественников с требованиями отпустить задержанного.

«Подозревая, что покупатель что-то украл, мы приглашали его в комнату досмотра. Спустя 20 минут в магазин врывалась толпа его соотечественников и начинала что-то кричать. Кассирши в шоке, а я подходил к этой разъяренной толпе и говорил – не кричите, а лучше идите на «черный вход», там за 50 гривен договоритесь с милицией, чтобы вашего приятеля отпустили», - рассказал охранник.

Другой категорией воров были пожилые женщины.

«Пожилые женщины, отнюдь не бомжеватого вида, а наоборот — аккуратно одетые, даже с макияжем. Бабушек мы уличали в воровстве конфет и того же алкоголя», - отметил он.

Как сообщил экс-охранник, задержанные пенсионерки делали оскорбленный вид: как вы посмели заподозрить уважаемую женщину, и требовали адвоката.

«Когда понимали, что заставить бабушку вернуть украденное невозможно, мы вызывали милицию», - резюмировал бывший сотрудник магазина.

«Была среди воровок одна старушка, которая брала товар исключительно на сумму, которая не дотягивала до того уровня, с какого наступает уголовная ответственность (сейчас это около 300 гривен – прим. ред.). Страховалась на случай, если поймают», - уточнил он.

Как уточнил охранник, в супермаркет он попал в поисках подработки, которую искал на несколько месяцев.

«Уже спустя несколько дней пришел к выводу, что туфли, в которые я был обут, нужно сменить на более легкие мокасины, потому что выстаивать приходилось по 14 часов», - заявил 28-летний мужчина.

фото: donbass.ua

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