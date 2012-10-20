Во Львове потребовали открыть украинские школы в России

{1-} Во Львове у стен Генерального Консульства России прошел пикет нескольких партий.

Об этом сообщает УНИАН.

Митингующие требовали восстановить национально-культурные права украинцев в РФ, способствовать открытию украинские школ, расторгнуть «кабальные газовые контракты» и «харьковские соглашения».

В пикете на площади у памятника Франко участвовали около 100 человек. После его окончания участники прошли маршем под флагами Украинской Национальной Консервативной Партии Украины, УНА-УНСО и красно-черными флагами.

Во время шествия участники скандировали «Слава нації – смерть ворогам!», «Слава Україні!», «Героям – слава!».

Участники акции также обнародовали текст открытого письма Президенту России Владимиру Путину и попытались передать его в Консульство, однако к из дипломатической мисси к митингующим так никто и не вышел.

Фото: express.te.ua

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