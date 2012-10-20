В избирательной кампании Азарова-младшего нашли более тысячи нарушений

{1-} Сын премьер-министра Украины Николая Азарова Алексей ведет на своем округе предвыборную агитацию с многочисленными нарушениями.

Об этом сообщает zn.ua.

«Мы обнаружили около тысячи фактов, касающихся подкупа избирателей и нарушения правил ведения агитации. Например, 52 билборда с его рекламой появились до официального начала избирательной кампании, и владельцев этих конструкций так и не удалось установить», - заявил Павел Павлов, наблюдатель на одномандатном округе №47 с центром в Славянске.

По его словам, из всех обнаруженных нарушений удалось задокументировать менее половины, но даже подтвержденных нарушений – несколько сотен.

«Причем 400 фактов смогли задокументировать — есть фотографии, видеозаписи, публикации в СМИ. Но тут, к сожалению, оппозиционные кандидаты проявили слабую юридическую подготовку. Как по мне, они должны были блокировать каждый его шаг судебными исками», - подчеркнул наблюдатель.

В то же время оппоненты Азарова-младшего говорят о бесполезности борьбы с нарушениями.

«А какой в этом смысл? Милиция, прокуратура и суды работают на одну руку и друг друга покрывают. Вот, 16 октября я и еще два кандидата – Фридон Векуа и Олег Котенко, заблокировали машину с продуктовыми наборами для жильцов общежития. И что? Вызвали милицию. Но сразу было понятно, что эту историю спустят на тормозах», - заявил кандидат-коммунист Анатолий Хмелев.

Напомним, как сообщал «Главред», ранее представители Объединенной оппозиции и ВО «Свобода» во Львове заявили о том, что регионалы одновременно с созданием избирательных комиссий начали фальсификацию парламентских выборов.

В подтверждение своих слов они продемонстрировали «инструкции», якобы рассылаемые Партией регионов.

фото: chitay.net

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