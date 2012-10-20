В Украине диагноз "рак груди" ежегодно узнают 17 тысяч женщин

{1-} В Украине диагноз «рак груди» ежегодно ставится более 17 тысячам женщин.

За прошлый год заболевание стало причиной смерти 7 тысяч украинок, передает ТСН.

Как утверждают врачи, злокачественная опухоль молочной железы является главной причиной смертности женщин трудоспособного возраста.

По словам одной из пациенток врачей-онкологов, которая около месяца находится на реабилитации, опухоль в груди она заметила случайно. Светлана рассказала, что злокачественное образование вовремя удалили.

«Они спасли мне грудь, и сейчас я хожу на перевязки. И сейчас, слава Богу, имею грудь! Маленький надрезик и все нормально», - поделилась она.

В свою очередь, заведующий отделением рассказал, что множество женщин запускают свою болезнь из-за того, что либо не замечают опухоль, либо, заметив, боятся страшного диагноза.

«Женщина сразу думает, что ей предложат операцию по удалению молочной железы, забывая, что когда опухоль находят на ранних стадиях, можно выполнить щадящую операцию, когда удаляется лишь часть молочной железы с опухолью», - заявил глава отделения опухолей молочной железы института рака Иван Смоланка.

По словам врача, в группу риска входят женщины, чьи родственницы болели раком молочной железы, а также курильщицы и те, кто злоупотребляет алкоголем.

Травма молочной железы также способствует появлению рака груди.

Злокачественную опухоль легко обнаружить во время ультразвукового обследования груди: это обследование женщинам до 40 советуют проходить ежегодно, а после 40-летия – дважды в год.

Медики уверяют, что на маммографии можно разглядеть даже опухоли размером в несколько миллиметров.

Как рассказала одна из пациенток отделения, она никогда не думала, что проблема рака может коснуться и ее. Она знала, что маммография для женщин после 50 обязательна, но на обследование никогда не ходила.

В итоге случайно обнаруженную опухоль удалили вместе с грудью.

«Я всегда была здорова, и у меня никогда проблем не было, а так случилось, что обратилась, но уже было поздно. Мое пожелание женщинам – больше уделять внимания себе и обследоваться раз в полгода», - посоветовала она.

Фото, видео: tsn

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