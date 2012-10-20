В Киеве «минер» снова заблокировал вокзал и остановил движение поездов

{1-} Киевская милиция сегодня, 20 октября, получила очередное сообщение о минировании железнодорожного вокзала, передает «Сегодня».
На этот раз была «заминирована» станция на Дарнице.
Движение поездов было приостановлено, около тысячи пассажиров – эвакуированы, на место происшествия выехали взрывотехники и врачи.
После обследования здания вокзала и прилегающей территории никакой взрывчатки найдено не было.
Как стало известно, милиция задержала «минера» по горячим следам.
Напомним, как сообщал «Главред», ранее подобные сообщения неоднократно блокировали работу главного вокзала столицы: 26 сентября после анонимного звонка милиция эвакуировала более тысячи человек. Кроме того, 27 -28 сентября центральный вокзал Киева также был закрыт из-за угрозы минирования.
Фото: segodnya.ua
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