У Кличко сомневаются, что в Раде будет оппозиционное большинство

{1-} Оппозиционные партии не смогут создать большинство в Верховной Раде нового созыва.

Об этом заявил глава избирательного штаба партии УДАР Виталий Ковальчук, комментируя неудачные переговоры о создании оппозиционной коалиции, передает zn.ua.

«В том, что мы не договорились, конечно, виноваты оба. Но есть предел разумного компромисса. Если нас всегда в переговорах пытаются убедить, что все надо решать за наш счет, это неправильно», — заявил он.

Ковальчук заверил, что во время переговоров камнем преткновения стал вопрос согласования мажоритарщиков.

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По его словам, ярким примером несогласованности позиций стали переговоры относительно единых мажоритарных кандидатов в Киеве.

«Почему «Батьківщина» позволяет разговаривать с УДАРом с позиции старшего брата? С нами вступили в переговоры, когда у нас рейтинг был в 2,5 раза меньше. Но, господа-партнеры, ситуация изменилась. У нас на сегодня сравнимые рейтинги. Более того, у вас они стоят, а у нас — растут. Нужно быть честными перед собой. Это факт», — подчеркнул Ковальчук.

Кроме того, он выразил убеждение, что УДАР на ближайшие годы станет главной альтернативой Партии регионов и заверил, что его политическая сила не будет создавать большинство с ПР и КПУ.

Как сообщал «Главред», что 14 октября УДАР снял с регистрации 32 кандидата в мажоритарных округах: 26 - в пользу кандидатов от «Батьківщини», и 6 - в пользу других рейтинговых представителей оппозиции.

«Батьківщина» же сняла только 8 кандидатов из 22 округов, которые были определены по результатам совместного социологического исследования и оценки перспектив кандидатов.

фото: nbnews.com.ua

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