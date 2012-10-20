В Крыму разбился легкомоторный самолет: трое погибших

{1-} В Крыму произошло крушение легкомоторного самолета Sokata TB-20, погибли три человека.

Авария произошла возле села Черноземное, сообщает пресс-служба МЧС.

Как стало известно, самолет выполнял полет из Днепропетровской области на аэродром Табаско под Евпаторией.

Сообщение о катастрофе поступило в МЧС в 09.33. По данным спасателей, самолет упало на поле, а обломки разлетелись в радиусе 100-150 метров.

В настоящее время устанавливаются личности погибших, а также причины и обстоятельства трагедии.

На месте происшествия работают специалисты МЧС, милиции, прокуратуры, СБУ и скорой помощи.

Отметим, что за последнее время в Украине произошло несколько аварий легкомоторных самолетов. Как сообщал «Главред», 17 октября в Днепропетровской области разбился спортивный самолет, в результате крушения погиб летчик.

Месяцем ранее, 17 сентября, в Запорожской области произошло крушение экспериментального летательного аппарата - тогда погибли двое.

фото: atn.ua

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