Яценюк: закон о языках принят для одного «нацменьшинства» - Азарова

{1-} Скандальный закон «Об основах государственной языковой политики» Партия регионов принимала для национального меньшинства, представленного одним человеком – премьером Николаем Азаровым.

Об этом в эфире «Большая политика с Евгением Киселевым» заявил лидер Объединенной оппозиции Арсений Яценюк.

«Тот закон, который вы приняли – о защите языков национальных меньшинств, я только сейчас догадался, для кого вы этот закон приняли – у нас есть единственное национальное меньшинство, представленное только одним человеком, который говорит на известном только ему языке – это ваш премьер-министр Азаров», – заявил он.

Оппозиционер также подчеркнул, что, по его мнению, Партия регионов не проявляет заботы о русскоязычном населении Украины, поскольку половина действующего Кабмина не знает ни украинского, ни русского языка.

Как сообщал «Главред», авторами скандального закона о языках являются два представителя Партии регионов – Вадим Колесниченко и Сергей Кивалов. Рада приняла скандальный законопроект 3 июля, 8 августа он был подписан Президентом, а 10 августа вступил в силу.

Документ он предусматривает возможность официального двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%.

Отметим, что законопроект отказались признавать советы Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей.

Фото: tsn

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