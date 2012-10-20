Сегодня испольнилась первая годовщина со дня смерти Каддафи

{1-} Сегодня, 20 октября, исполняется ровно год со дня гибели Муаммара Каддафи.

Как сообщал «Главред», лидер Джамахирии был ранен во время налета авиации НАТО на автомобильную колонну и схвачен повстанцами. Причиной гибели Каддафи, по разным данным, могли стать и ранения, полученные во время авиаудара, и смерть от рук повстанцев.

Бывший глава Ливийской Джамахирии (1969-2011) Муаммар Каддафи (Muammar Kaddafi, полное имя – Муаммар бен Мухаммед Абу Меньяр Абдель Салям бен Хамид аль-Каддафи), по некоторым данным, родился в 1942 году в Триполитании (Ливия), однако точная дата его рождения неизвестна: многие биографы утверждают, что он родился в 1940 году.

Сам Каддафи писал, что появился на свет весной 1942 года в бедуинском шатре в 30 километрах южнее города Сирт.

Смерть Муаммара Каддафи: все подробности (ВИДЕО)

Его отец – выходец из племени аль-каддафа – был кочевником, пас верблюдов и коз. Мать со старшими дочерями занималась домашним хозяйством. Когда Муаммару исполнилось девять лет, родители отдали его в начальную школу, по окончании которой он поступил в среднюю школу, города Себха.

В школе Каддафи создал подпольную молодежную ячейку, призванную свергнуть существующий строй (после получения независимости от Италии в 1949 году Ливия находилась под властью короля Идриса I). Каддафи занимался организацией антиправительственных демонстраций, за что его исключили из школы. Обучение он продолжил в городе Мисурата.

В 1959 году Каддафи поступил в Ливийский университет в городе Бенгази, стал интересоваться марксизмом. В 1964 году он окончил учебу с дипломом юриста и поступил в Военную академию. В 1965 году был командирован в действующую армию. Затем Каддафи был направлен в Великобританию, где изучал бронетанковое дело.

Смерть Муаммара Каддафи (ФОТОРЕПОРТАЖ)

В 1969 году Каддафи был назначен адъютантом Сигнального корпуса (войска связи) и возглавил один из заговоров, зревших в то время в ливийских вооруженных силах. 1 сентября 1969 года группа повстанцев под командованием капитана Каддафи захватила королевский дворец, правительственные учреждения, радио и телевидение. Было объявлено о низложении режима короля Идриса, и Каддафи провозгласил Ливию республикой.

Он занял пост председателя Совета революционного командования и верховного главнокомандующего. С этого времени Каддафи фактически управлял страной, официально занимая ряд постов: с 1970 года по 1972 год он занимал посты премьер-министра и министра обороны Ливии, в 1977-1979 годах - генерального секретаря высшего органа законодательной власти - Всеобщего народного конгресса.

После революции Каддафи было присвоено звание полковника, и он сохранил за собой это звание, несмотря на то, что в январе 1976 года был произведен в генерал-майоры.

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В Ливии Каддафи установил режим, основу которого составили народные комитеты и собрания, в марте 1977 года провозгласил «народную республику». Официальным названием ливийского государства стало Великая социалистическая народная Ливийская арабская Джамахирия (СНЛАД). В качестве ее президента Каддафи запретил все политические организации, кроме собственного Арабского социалистического союза (АСС).

В 1979 году Муаммар Каддафи ушел в отставку с поста президента, заявив о своем намерении работать над «продолжением революции» и стал официально именоваться лидером революции.

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В политической структуре Ливии появились революционные комитеты, призванные проводить революционную политику через систему народных конгрессов. Каддафи, даже лишившись всех государственных постов, фактически сохранил полноту власти и остался главой государства. Ливийцы называли его «аль-ах аль-каид ассаура» («брат-лидер революции») и «аль-ах аль-акыд» («брат-полковник»).

Каддафи был верующим мусульманином. Одним из его первых шагов после прихода к власти стала реформа календаря: в нем были изменены названия месяцев года, а летоисчисление стало вестись от года смерти мусульманского пророка Мухаммеда.

Каддафи пережил несколько покушений на свою жизнь, в результате одного из них он был ранен в руку.

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Он был дважды женат: на Фатиме – дочери генерала Халида, заместителя начальника генерального штаба королевской армии, одного из приближенных бывшего ливийского монарха Идриса, но после переворота сразу же расторгнул брак, оставив себе сына.

Через два месяца после развода он женился на Сафие – медсестре из военного госпиталя. В этом браке у Каддафи родились шесть сыновей и дочь. Еще одна дочь (приемная) погибла в апреле 1986 года во время налета американской авиации на Триполи.

В середине февраля 2011 года в Ливии начались массовые демонстрации с требованием ухода правившего страной более 40 лет Муаммара Каддафи, которые впоследствии переросли в вооруженное противостояние между правительственными силами и оппозицией.

В ходе боевых действий противникам режима Каддафи удалось установить контроль почти над всей территорией Ливии. В августе силы оппозиции при поддержке авиации НАТО заняли ливийскую столицу Триполи.

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Муаммар Каддафи был убит 20 октября 2011 года в окрестностях города Сирт. Там же был убит его сын Муатасем.

По последним данным, автоколонна, в составе которой Каддафи пытался вырваться из окруженного Сирта, попала под авиаудар авиации НАТО. Получивший ранение Каддафи укрылся в дренажном сооружении, однако один из отрядов переходного Национального совета Ливии (ПНС) обнаружил его и взял в плен, Каддафи и Муатасем были подвергнуты пыткам, а затем их убили.

Тело Каддафи в течение почти четырех дней было выставлено на всеобщее обозрение в одном из промышленных холодильников в Мисрате.

Муаммар Каддафи был похоронен в пустыне вместе с сыном Муатасемом. Место захоронения держится в тайне из-за опасений, что могила свергнутого лидера будет привлекать его сторонников.

К годовщине убийства Каддафи правозащитики из Human Rights Watch обнародовали новые доказательства того, что революционеры зверски пытали его перед смертью.

фото: dailymail.co.uk

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