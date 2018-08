Лукашенко: буду президентом, сколько Господь даст

{1-} Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен остаться во главе государства, сколько ему позволит Господь, белорусский народ, здоровье и желание.

Об этом он заявил в интервью The Independent, которое английские журналисты назвали «Whats so good about democracy anyway? An audience with the last dictator in Europe» («Вообще, что хорошего в демократии? Аудиенция у последнего диктатора в Европе» - прим.ред.).

«Я у власти буду столько, сколько позволит мне Господь и белорусский народ, и мое здоровье, ну и желание мое еще», - заявил Лукашенко и пояснил, что, во-первых, у него может пропасть желание руководить страной, во-вторых, может не хватить здоровья, а в-третьих – не даст Господь или народ.

«Потому что я ведь могу и не захотеть просто быть президентом, или нездоров буду, или Господь этого не позволит, или народ белорусский. Вот основные слагаемые для любого президента», - отметил Лукашенко.

По его словам, он стал Президентом, поскольку очень захотел сделать жизнь в стране лучше, и это его желание остается неизменным.

«Я часто говорю: я не знаю, почему я стал президентом. Я не должен был быть президентом, если оценивать это по стандартам - как люди вообще становятся президентами, понимаете? Это команда огромная, это, наверное, деньги, это средства массовой информации, это еще что-то там. У меня не было ничего», - отметил Лукашенко.

По его словам, стать во главе государства ему помогло то, что он «страстно, страшно хотел изменить ситуацию в стране и сделать что-то толковое и полезное для людей».

Фото EPA/UPG

Аналитика по теме:

Как хорошо быть сыном президента. Пока отец у власти

Новости по теме:

Лукашенко: у меня грудь не такая, как у FEMEN

Лукашенко уверяет, что не будет передавать власть по наследству

Лукашенко: создание союзного государства Беларуси и России - дальновидный шаг

Лукашенко отстал от Ленина и Сталина, ему до них еще "топать и топать"