Тигипко предсказал большую перестановку кадров после выборов

{1-} Глава избирательного штаба Партии регионов Сергей Тигипко предсказал большие кадровые изменения на всех уровнях власти после выборов.

Об этом он заявил в программе «Большая политика с Евгением Киселевым».

«После выборов должны быть большие перемены во власти», - подчеркнул он и отметил, что именно выборы станут катализатором кадровых перестановок.

Политик заверил, что это утверждение является его мнением, основанным на реальной информации.

«Это моя позиция, подкрепленная знанием», - подчеркнул Тигипко и пояснил, что избирательная кампания – основное время коммуникации власти с людьми, нужды которых обязаны услышать чиновники.

Именно поэтому, убежден Тигипко, выборы станут тестом на доверие людей к власти, а в первую очередь – к ее представителям на местах.

«У Партии регионов длинная скамейка запасных. Поменять какую-то часть Кабинета министров – абсолютно нормально», - уточнил вице-премьер, добавив, что тезис омоложения власти касается не только отдельных областей или городов.

Как сообщал «Главред» ранее, по словам Тигипко, Партия регионов уверена в победе на парламентских выборах благодаря своим преимуществам: «реальные дела власти, направленные на улучшение социально-экономической ситуации в стране».

Фото: телеканал Inter

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