Воскресенье в Украине будет теплым и солнечным

{1-} В Украине воскресенье, 21 октября, будет теплым днем без осадков.

Таковы прогнозы синоптиков гидрометцентра, передает УНИАН.

Ночью и утром ожидается туман. Температура ночью 3-8 тепла, в Карпатах около нуля, в южных областях - 7-12 тепла, на побережье Крыма до 15.

Днем ожидается 14-19, на Закарпатье и в Крыму до 22 тепла.

В Киеве и Киевской области без осадков. Ночью и утром температура 3-8 тепла, днем – 14-19 градусов.

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