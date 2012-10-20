Претендент на пост главы Верховного Суда заблокировал свою кандидатуру - СМИ

{1-} Председатель Высшего спецсуда по рассмотрению гражданских и уголовных дел Леонид Фесенко, который считается основным претендентом на должность председателя Верховного Cуда, заблокировал собственное избрание, ссылаясь на свои источники передает zn.ua.

Как сообщал «Главред», 13 октября ушел в отставку нынешний глава ВСУ Петр Пилипчук – ему исполнилось 65 лет.

А в августе после достижения 65-летнего возраста ушел в отставку заместитель главы Высшего спецсуда, брат нынешнего генпрокурора Николай Пшонка.

Кроме того, парламент неожиданно, за год до 65-летия, поддержал перевод рядовым судьей ВСУ Леонида Фесенко, судьей ВССУ избран нынешний глава Высшего совета юстиции Владимир Колесниченко.

Юридические издания комментировали эти события как подготовку к будущим назначениям: Колесниченко – председателем Высшего спецсуда, Фесенко – председателем ВСУ.

При этом источники заверили, что избрание Фесенко председателем ВСУ оказалось под большим вопросом, он это понял и потому даже не писал заявления на внесение его в штат ВСУ, заблокировав таким образом свой переход и оставив (пока что) свой статус-кво как председателя ВССУ.

Проблема с его избранием председателем ВСУ возникла, с одной стороны, из-за процедуры тайного голосования, результат которого даже при нынешней ситуации непросто проконтролировать.

«К тому же судьи ВСУ за «чужаков» голосуют неохотно – своих претендентов на высшую должность хватает. С другой стороны, утверждают, что Фесенко попал в немилость к высшему руководству государства», - заявил источник.

Ситуация с избранием нового председателя ВСУ усложняется еще и тем, что по новому закону пленум ВСУ по вопросу избрания председателя ВСУ созывается не позднее одного месяца со дня прекращения полномочий предыдущего председателя. Полномочия Пилипчука на этой должности прекратились 13 октября — достигнув предельного возраста, он не может быть судьей, следовательно, и председателем суда.

Однако, несмотря на то, что Пилипчук своевременно прошел процедуру Высшего совета юстиции относительно своего освобождения от должности судьи, этот вопрос на рассмотрение Верховной Рады 16 октября вынесен не был.

Это может означать, что стороны, которые борются за должность председателя ВСУ, на данный момент не пришли к соглашению относительно компромиссной фигуры, а каждая сторона отдельно не в состоянии «провести» своего кандидата.

Фото: .kommersant.ua

Новости по теме:

Глава Верховного Суда подал в отставку

Верховный Суд перед выборами может возглавить регионал с Луганщины

Выборы главы Верховного Суда Украины: интрига сохраняется

Онопенко поддержал кандидатуру на пост главы Верховного Суда