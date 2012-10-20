Тимошенко не сможет проголосовать за кандидата от оппозиции

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В одномандатном округе №173, где, вероятней всего, будет голосовать экс-премьер-министр Юлия Тимошенко, поскольку именно за ним закреплена Качановская колония, кандидаты от партии «УДАР» и ОО «Батькiвщина» сняли свои кандидатуры.

Как стало известно 15 октября кандидат в народные депутаты от партии «УДАР» по округу №173 Денис Бреславский снял свою кандидатуру в пользу кандидата от объединенной оппозиции Алексея Подгорного, сообщает НБН.

А уже на следующий день, 16 октября, Алексей Подгорный обратился в ЦИК с заявлением об отказе баллотироваться, и его регистрация была отменена.

По словам начальника Харьковского областного штаба Объединенной оппозиции Виталия Немилостивого, Подгорный отказался баллотироваться из-за обысков и «грязи, которую организовывает власть».

Как ранее писал Главред, на территории округа №173 (Червонозаводский и часть Коминтерновского районов Харькова) расположена Качановская исправительная колония, в которой отбывает наказание экс-премьер Юлия Тимошенко. 19 октября ЦИК разъяснила, что Юлия Тимошенко включена в списки для голосования на участке в Качановской колонии.

Напомним, 19 октября стало известно, что Юлия Тимошенко написала Президенту Виктору Януковичу письмо, в котором потребовала перевести ее из ЦКБ №5, в которой экс-премьер проходит реабилитацию с мая этого года, обратно в колонию.

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