Военным пообещали вдвое поднять зарплату

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Денежное обеспечение всем военнослужащим украинской армии обещают вдвое поднять к концу лета 2013 года.

Об этом начальник Генштаба – главнокомандующий ВСУ Владимир Замана заявил во время лекции в Нацуниверситете обороны, сообщает пресс-служба Минобороны.

Начальник Генштаба подчеркнул, что на социальные аспекты в ходе реформирования Вооруженных Сил будет обращаться особое внимание.

Кроме того он рассказал об общих планах реформирования военной сферы.

"Мы ставим перед собой амбициозные цели по завершению в краткосрочной перспективе перестройки системы управления Вооруженными Силами. Система управления будет включать три уровня: Генеральный штаб – оперативные командования, командования Военно-Морских Сил – военные части", – отметил генерал-полковник.

По его словам, задачей реформирования является создание мобильных, высокотехнологично оснащенных, хорошо подготовленных Вооруженных Сил, способных быстро и адекватно реагировать на весь спектр угроз национальной безопасности Украины в военной сфере.

Как ранее писал Главред, в конце сентября Замана сообщил, что после сокращения в украинской армии из 35 тысяч офицеров останется 25-26 тысяч.

«На сегодняшний день имеем 35 тысяч офицеров, из которых в перспективе планируем оставить 25–26 тысяч. Несколько тысяч людей попадут под увольнение в связи с выходом на пенсию, все остальные будут перераспределены на другие должности по их желанию», – сказал он.

Начальник Генштаба отметил, что «по требованию Верховного Главнокомандующего в настоящее время пересматриваются управленческие структуры Вооруженных Сил Украины».

фото: job-sbu.org/

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