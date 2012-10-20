Военным пообещали вдвое поднять зарплату

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Денежное обеспечение всем военнослужащим украинской армии обещают вдвое поднять к концу лета 2013 года.
Об этом начальник Генштаба – главнокомандующий ВСУ Владимир Замана заявил во время лекции в Нацуниверситете обороны, сообщает пресс-служба Минобороны.
Начальник Генштаба подчеркнул, что на социальные аспекты в ходе реформирования Вооруженных Сил будет обращаться особое внимание.
Кроме того он рассказал об общих планах реформирования военной сферы.
"Мы ставим перед собой амбициозные цели по завершению в краткосрочной перспективе перестройки системы управления Вооруженными Силами. Система управления будет включать три уровня: Генеральный штаб – оперативные командования, командования Военно-Морских Сил – военные части", – отметил генерал-полковник.
По его словам, задачей реформирования является создание мобильных, высокотехнологично оснащенных, хорошо подготовленных Вооруженных Сил, способных быстро и адекватно реагировать на весь спектр угроз национальной безопасности Украины в военной сфере.
Как ранее писал Главред, в конце сентября Замана сообщил, что после сокращения в украинской армии из 35 тысяч офицеров останется 25-26 тысяч.
«На сегодняшний день имеем 35 тысяч офицеров, из которых в перспективе планируем оставить 25–26 тысяч. Несколько тысяч людей попадут под увольнение в связи с выходом на пенсию, все остальные будут перераспределены на другие должности по их желанию», – сказал он.
Начальник Генштаба отметил, что «по требованию Верховного Главнокомандующего в настоящее время пересматриваются управленческие структуры Вооруженных Сил Украины».
фото: job-sbu.org/
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