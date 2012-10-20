Украина и Швейцария упростят визовый режим

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Украина и Швейцария обсудили текст соглашения об упрощении визового режима и в бижайшее время этот документ будет подписан.
Об этом написал в "Твиттере" министр иностранных дел Константин Грищенко.
"Текст соглашения об упрощении оформления виз мы со Швейцарией уже согласовали. Подпишем во время ближайшей встречи с моим швейцарским коллегой", – сообщил министр.
Как ранее писал Главред, в конце сентября первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский заявил, что за прошедшие несколько месяцев Украина вышла на финишную прямую в вопросе выполнения законодательной фазы Плана действий по введению безвизового режима с ЕС.
«Мы вышли на финишную прямую в вопросе выполнения законодательной фазы Плана действий по введению безвизового режима с ЕС. Правительством принята Концепция реформирования системы управления государственными финансами, Конституционная ассамблея поддержала обращение КМУ к Президенту Украины относительно внесения в ВРУ законопроекта касательно расширения полномочий Счетной палаты», – заявил он.
фото: delo.ua
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