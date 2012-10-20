Из московского СИЗО пропал соратник Удальцова

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Констатинтин Лебедев – соратник координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова, – исчез из следственного изолятора, куда его поместили 18 октября по решению Басманного суда на срок до 16 декабря.

Об этом утром 20 октября адвокат Лебедева Виолетта Волкова сообщила в своем микроблоге в Twitter.

"В СИЗО-2 "Бутырка" Кости Лебедева нет. На приеме сказали "Не числится". Место нахождения на настоящее время неизвестно", – написала Волкова.

Адвокат также сообщила, что ей срочно нужна машина, чтобы вместе с матерью оппозиционера объехать все СИЗО Москвы для его поисков.

Позже адвокат написала: "Константин Лебедев за московским ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний. – Ред.) не числится. Информация получена от ОНК (Общественной наблюдательной комиссии. – Ред.) Москвы".

По данным Волковой, "возможные места нахождения Константина Лебедева – федеральные СИЗО – Лефортово и 99/1".

Как ранее писал Главред, помощник Удальцова Константин Лебедев был арестован 18 октября на два месяца. Ему предъявили обвинение по ст.30 и ст. 212 УК РФ (приготовление к организации массовых беспорядков). Поводом для возбуждения дела стала проверка правоохранительными органами фактов, изложенных в фильме телеканала НТВ "Анатомия протеста-2".

Накануне у всех подозреваемых прошли обыски, и неофициальные источники сообщили, что у Лебедева были обнаружены патроны к охотничьему ружью, разрешение на хранение которого у оппозиционера есть. Удальцов и Лебедев были задержаны. После допроса в СК Лебедева оставили под стражей, в лидера "Левого фронта" отпустили под подписку о невыезде.

В фильме НТВ были показаны кадры скрытой съемки, как утверждают создатели фильма, запечатлевшей, как представители "Левого фронта" якобы встречаются с грузинским парламентарием, имеющим опыт организации "цветных революций", Гиви Таргамадзе. По версии авторов "Анатомии протеста", Удальцов и Таргамадзе оjavascript:void('Темно-серый')бсуждали приготовления к проведению массовых беспорядков и терактов в России.

фото: echo.msk.ru

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