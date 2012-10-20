В Киеве похищен российский оппозиционер – правозащитники

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Участник "Левого фронта" Леонид Развозжаев, объявленный в федеральный розыск в России, задержан неизвестными в Киеве.

Об этом было заявлено 20 октября в ходе митинга оппозиции на Трубной площади в Москве, сообщает Интерфакс-Украина.

"Вчера поздно вечером кандидат в Координационный совет оппозиции Леонид Развозжаев был схвачен людьми в черном и посажен в машину в Киеве возле управления по делам беженцев во время того, как он узнавал о возможности политического убежища", – заявила со сцены ведущая митинга.

"Сейчас по телефону он не отвечает, есть информация, что он похищен", – сказала ведущая.

В то же время пресс-служба украинского объединения левых "Боротьба" распространила сообщение о том, что Развозжаев находился в Киеве "на легальных основаниях" с 17октября.

"Леонид решил обратиться в международные инстанции с просьбой предоставить ему политическое убежище. Развозжаев заполнил анкету и подал заявление на имя верховного комиссара. Когда он вышел из здания Управления (верховного комиссара ООН по делам беженцев в Киеве) по улице Лаврская, 16, сотрудники ведомства услышали крики о помощи. После этого никто Леонида не видел и он не выходил на связь", – отмечают в "Боротьбе".

В пресс-службе предположили, что Развозжаев задержан спецслужбами, "безо всяких к тому законных оснований, и будет доставлен в РФ в нарушение Конвенции ООН о беженцах".

В отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киеве сообщили, что не располагают никакой информацией по данному поводу.

Не удалось получить комментарии и в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев, Службе безопасности Украины и посольстве России в Украине.

Как ранее писал Главред, утром 20 октября адвокат Виолетта Волкова сообщила, что Констатинтин Лебедев – соратник координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова, – исчез из следственного изолятора, куда его поместили 18 октября по решению Басманного суда на срок до 16 декабря.

"В СИЗО-2 "Бутырка" Кости Лебедева нет. На приеме сказали "Не числится". Место нахождения на настоящее время неизвестно", – написала Волкова.

Напомним, 17 октября СК РФ возбудил уголовное дело в отношении координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова, его помощника Константина Лебедева, а также помощника депутата Госдумы Ильи Пономарева Развозжаева по факту приготовления к организации массовых беспорядков (ст. 30 и 212 УК РФ). Поводом послужили результаты проверки сведений, изложенных в фильме "Анатомия Протеста-2", показанном на НТВ 5 октября.

В тот же день Удальцов и Лебедев были вызваны на допрос в Следственный комитет в качестве подозреваемых, в их квартирах прошли обыски. Лебедев был задержан на 48 часов, а Удальцов отпущен под подписку о невыезде. Развозжаева следователям найти не удалось.

фото: Левый Фронт - Пенза

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