ЦИК отправил бюллетени для голосования на зарубежные участки

{1-}
Центральная избирательная комиссия 20 сентября передала около 423 тыс. бюллетеней для голосования на избирательные участки за пределами Украины.
Вопрос о передаче бюллетеней был первым в повестке дня сегодняшнего заседания ЦИК, сообщает НБН.
После того как член ЦИК Юрий Данилевский зачитал соответствующее постановление, был объявлен перерыв. После этого представители ЦИК и украинского МИД отправились к IX подъезду здания.
Там ожидал грузовой автомобиль с запечатанными бюллетенями. Представитель МИД проверил упаковки с бюллетенями, и они были отправлены для дальнейшей транспортировки.
Как ранее писал Главред, 18 октября Центризбирком разрешил производить бюллетени для голосования на выборах в Верховную Раду комиссиям на специальных избирательных участках для полярников и моряков.
Об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера.
Непосредственно избирательные комиссии будут изготавливать бюллетени для голосования на специальном участке № 801052, созданном на полярной станции. Он относится к одномандатному избирательному округу №223 (Киев, Шевченковский район).
фото: nbnews.com.ua/
Новости по теме:
ЦИК разрешил морякам голосовать в самодельных бюллетенях
ЦИК утвердила форму избирательного бюллетеня для партий