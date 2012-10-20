ЦИК отправил бюллетени для голосования на зарубежные участки

{1-}

Центральная избирательная комиссия 20 сентября передала около 423 тыс. бюллетеней для голосования на избирательные участки за пределами Украины.

Вопрос о передаче бюллетеней был первым в повестке дня сегодняшнего заседания ЦИК, сообщает НБН.

После того как член ЦИК Юрий Данилевский зачитал соответствующее постановление, был объявлен перерыв. После этого представители ЦИК и украинского МИД отправились к IX подъезду здания.

Там ожидал грузовой автомобиль с запечатанными бюллетенями. Представитель МИД проверил упаковки с бюллетенями, и они были отправлены для дальнейшей транспортировки.

Как ранее писал Главред, 18 октября Центризбирком разрешил производить бюллетени для голосования на выборах в Верховную Раду комиссиям на специальных избирательных участках для полярников и моряков.

Об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера.

Непосредственно избирательные комиссии будут изготавливать бюллетени для голосования на специальном участке № 801052, созданном на полярной станции. Он относится к одномандатному избирательному округу №223 (Киев, Шевченковский район).

фото: nbnews.com.ua/

Новости по теме:

ЦИК разрешил морякам голосовать в самодельных бюллетенях

ЦИК утвердила форму избирательного бюллетеня для партий

ЦИК потратит миллион на бумагу