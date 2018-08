Лукашенко: я был посредником между американцами и Хусейном

{1-}

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что в свое время был посредником между американцами и иракским диктатором Саддамом Хусейном.

Об этом он рассказал в интервью The Independent, которое английские журналисты назвали («Вообще, что хорошего в демократии? Аудиенция у последнего диктатора в Европе» («Whats so good about democracy anyway? An audience with the last dictator in Europe»).

"Я, в общем-то, был вовлечен и в конфликт в Ираке, и отчасти в Ливии, потому что я знал хорошо руководителей этих государств, и я знал изнутри, что там происходит. Я уже не хочу сейчас рассказывать, как посланники из Америки перед кризисом в Ираке ко мне приезжали и просили меня, чтобы я сказал, что в Ираке есть ядерное оружие. Я им сказал: нет. И даже предлагали, что с Белоруссией будет все хорошо: и инвестиции, и прочее, только поддержи", – сказал Лукашенко журналистам The Independent.

По словам белорусского лидера, он ответил, что не может этого сделать, "потому что я знаю, что там оружия нет".

По мнению Лукашенко, он в то время "фактически оказался посредником между американцами и Ираком, Хусейном".

"И, разговаривая с Хусейном тогда, я им сказал, что Хусейн готов с вами договариваться, а вы хотите там нефть, и по нефти, и по другим статьям, только не бомбите страну, не разрушайте ее. И он готов показать, и показывал все эти точки", – продолжил он.

"Мне ответ был такой, говорят: "мы вам верим. Но машина уже военная настолько раскручена, она настолько уже инертна, что ее уже остановить нельзя", – подытожил президент Беларуси.

Как ранее писал Главред, в этом же интервью Лукашенко заявил, что намерен остаться во главе государства, сколько ему позволит Господь, белорусский народ, здоровье и желание.

«Я у власти буду столько, сколько позволит мне Господь и белорусский народ, и мое здоровье, ну и желание мое еще», – заявил Лукашенко и пояснил, что, во-первых, у него может пропасть желание руководить страной, во-вторых, может не хватить здоровья, а в-третьих – не даст Господь или народ.

«Потому что я ведь могу и не захотеть просто быть президентом, или нездоров буду, или Господь этого не позволит, или народ белорусский. Вот основные слагаемые для любого президента», - отметил Лукашенко.

По его словам, он стал Президентом, поскольку очень захотел сделать жизнь в стране лучше, и это его желание остается неизменным.

