В Нигерии арестован один из лидеров "Боко Харам"

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Командир "Боко Харам" Шуаибу Мохаммед Бама, который состоял в списке разыскиваемых террористов, арестован в Нигерии, в доме местного сенатора в городе Майдугури.

Он находится под стражей, сотрудничает со следствием и уже дал признательные показания, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные властей.

В сообщении представителей военного командования имя сенатора не указывается.

Ранее некоторые нигерийские политики уже обвинялись в связях с "Боко Харам". Так, в ноябре 2011 года власти Нигерии сообщили об аресте пресс-секретаря движения, с которым поддерживал контакт один из депутатов парламента страны.

Напомним, радикальная исламистская группировка "Боко Харам" была создана в 2002 году. Она борется за провозглашение шариатского государства в Нигерии и свержение светской власти. Боевики ранее брали на себя ответственность за большинство терактов, совершаемых в стране.

В частности, как писал Главред, боевики "Боко Харам" взяли на себя ответственность за многочисленные теракты в христианских церквях Нигерии.

фото: thenationonlineng.net

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