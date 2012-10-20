Кличко о коалиции в новой Раде: победу не празднуют до боя

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Партия УДАР готова сотрудничать с объединенной оппозицией Батьківщина и другими политическими силами, которые выступают за демократическое развитие Украины, но подписывать какие-либо соглашения до выборов преждевременно.

Об этом Виталий Кличко заявил журналистам в Запорожье, сообщает пресс-служба УДАРа.

"Сначала мы должны выиграть парламентские выборы, защитить наш результат, а уже потом формировать коалицию. Я считаю, что нельзя праздновать победу до боя", – сказал политик.

Он подчеркнул, что УДАР – европейская партия, которая будет действовать по европейским нормам.

Кличко также отметил, что у него вызывают улыбку заявления политических оппонентов и отдельных коллег по оппозиции, что он чего-то или кого-то боится.

"Это напоминает мне те же заявления, которые я слышу от своих оппонентов в спорте. Наверное, кто-то насмотрелся спортивных пресс-конференций моих соперников и действует по тому же принципу. Но следует учитывать то, что происходит затем. Потому что после заявлений о том, что я кого-то боюсь, все заканчивается не совсем хорошо для тех, кто такое заявляет", – сказал известный боксер.

Кроме того, лидер УДАРа рассказал журналистам о том, как в партии определялись с единым кандидатом от оппозиции.

"УДАР определял и предлагал поддержать единых кандидатов от оппозиции не по прошлым заслугам или по лояльности партийных вождей, а учитывая мнение избирателей. Мы провели совместную социологию, по результатам которой в тех округах, где преимущество у выдвиженцев Батьківщини, наши партийцы сняли свои кандидатуры ради общей победы. В ответ наши партнеры на своем съезде "забыли" о социологии, сняв в основном просто непроходных кандидатов и, по сути, подарив округа, где был шанс на победу в оппозиции, ставленникам власти", - отметил Кличко.

Он выразил надежду, что противоречия с оппозицией удастся устранить, и призвал партнеров к прозрачной, а не "подковерной" политике.

"Нашим коллегам пора отказаться от подхода "старшего брата" в отношении УДАРа. Наша партия давно выросла и нарастила мускулы. Сегодня мы являемся главной альтернативой и главным оппонентом Партии регионов. И поэтому предлагаем всем объединиться, чтобы отстранить "регионы" и КПУ от власти, а не тратить драгоценное время и силы на взаимоуничтожение", - подчеркнул Кличко.

Как ранее писал Главред, глава избирательного штаба партии УДАР Виталий Ковальчук, комментируя неудачные переговоры о создании оппозиционной коалиции, заявил, что оппозиционные партии не смогут создать большинство в Верховной Раде нового созыва.

«В том, что мы не договорились, конечно, виноваты оба. Но есть предел разумного компромисса. Если нас всегда в переговорах пытаются убедить, что все надо решать за наш счет, это неправильно», — заявил он.

Ковальчук заверил, что во время переговоров камнем преткновения стал вопрос согласования мажоритарщиков.

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