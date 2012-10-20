В Броварах охрана массажиста Азарова била мобильники журналистов

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Премьер-министр Николай Азаров 20 октября посетил Бровары, где, по официальной версии, должен был присутствовать на открытии ярмарки. На ярмарке Азарова не видели, зато он зашел в дом культуры «Прометей» в сопровождении своего бывшего личного массжиста, а ныне кандидата в народные депутаты от Партии регионов Сергея Федоренко.

Присутствующие на мероприятии люди утверждают, что там он агитировал за «своего» кандидата, сообщает пресс-служба ОО "Громадський захист Київщини".

Встреча с премьером была закрытой и журналистам попасть на нее не удалось. Так же не удалось попасть на избирательный участок, расположенный в этом же здании, доверенным лицам нескольких кандидатов.

А один из охранников мероприятия разбил сразу два мобильных телефона, один из которых принадлежит журналистке местного интернет-издания "Маєш право знати", которая до последней минуты жизни своего мобильника снимала происходящее, а другой – активисту организации "Наступ".

В то же время единый кандидат от "УДАРа" и Объединенной оппозиции на округе в Броварах Павел Ризаненко на своей странице в Facebook сообщил, что телефон журналистки разбил племянник и водитель председателя Броварской РГА Петра Иваненко.

Как ранее писал Главред, бывший личный массажист премьер-министра Азарова, а нынче кандидат в депутаты от Партии регионов по 97 избирательному округу (г. Бровары) Сергей Федоренко 12 сентября провел массовую раздачу продуктов детям войны.

Все в том же броварском доме культуры "Прометей" 12 сентября происходила раздача продуктовых наборов детям войны. Продукты раздавали в пакетах с написано "Социальная программа Сергея Федоренко "Люди наше будущее".

видео: groza.org

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