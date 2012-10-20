Русская церковь благословила националистов на вынос Ленина из мавзолея

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Духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла оптинский старец Илий (Ноздрин) благословил националистов и православных активистов на проведение "Русского марша" и деятельность оргкомитета "За вынос Ленина".

Об этом заявил лидер объединения "Русские" Дмитрий Демушкин, сообщает Интерфакс.

"Сегодня мы с Михаилом Налимовым (лидер "Объединенной православной молодежи") ездили к старцу Илию. Мы попросили благословения на проведение Русского марша с лозунгом о захоронении Ленина, Налимов попросил для оргкомитета "За вынос Ленина", и он нас обоих лично благословил на эту деятельность", –сказал он.

По словам лидера "Русских", старец Илий также взял список всех членов оргкомитета, чтобы помолиться за этих людей.

Схиархимандрит Илий (Ноздрин) получил широкую известность, когда в разгар акций оппозиции "за честные выборы" минувшей зимой призвал верующих не ходить на митинги и обвинил оппозицию в стремлении устроить революцию в России. В то же время позиция духовника патриарха по тем или иным вопросам, согласно обычаям Русской православной церкви, является его частным мнением, которое не обязательно должно отражать официальную позицию Московской патриархии.

Демушкин напомнил, что "Русский марш" планируют провести 4 ноября – в День народного единства. По его словам, концерт, который националисты намерены организовать в рамках акции, столичные власти не согласовывают и эту процедуру всячески затягивают, что создает националистам трудности при организации и подготовке основной части акции.

По словам Демушкина в очередном "Русском марше" примут участие члены оргкомитета "За вынос Ленина", а к требованиям, которые уже стали привычными для его участников, прибавится лозунг "Против ига мертвецов".

Напомним, оргкомитет, который добивается захоронения тела Владимира Ленина, был создан православными организациями совместно с националистами и патриотическими движениями. Инициатива его создания принадлежит лидеру "Объединенной православной молодежи" Налимову. Если ему было решено передать функции по организационной работе, то Демушкин взял на себя все юридические нюансы по подготовке в суды и прокуратуру исков и заявлений граждан.

В рамках кампании "За вынос Ленина" лидер движения "Русские" уже обратился к патриарху Кириллу с просьбой о поддержке и генпрокурору РФ Юрию Чайке с требованием проверить, насколько законно нахождение тела Ленина на Красной площади, однако никакого формального ответа он пока не получил.

фото: Телеканал "Союз"

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