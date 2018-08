Лукашенко: я не диктатор, но британский премьер рядом со мной – "пацан"

{1-}

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает себя старым, много знающим и помнящим политиком, рядом с которым фигуры вроде нынешнего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона выглядят просто «пацанами».

Об этом он поведал в интервью The Independent, которое английские журналисты назвали («Вообще, что хорошего в демократии? Аудиенция у последнего диктатора в Европе» («Whats so good about democracy anyway? An audience with the last dictator in Europe»).

"Ваш Кэмерон – это пацан, в том смысле, что он еще без году неделя в этой политике. Кроме болтовни, он ведь ничего, наверное, и в жизни не испытал", – сказал Лукашенко.

"А у меня память хорошая, я стариков помню – Хосни Мубарака, Хафеза Асада, я Фиделя (Кастро) знаю хорошо, когда он был руководителем. Я мыслителей этих знаю. Вы их демонизировали, а это умнейшие люди, они в сложнейших условиях жили", - заявил президент Белоруссии.

В то же время, Лукашенко заметил, что не может быть диктатором, потому что для этого нет ресурсов.

"Да нет у меня ресурса для диктатуры. Вы понимаете, ресурса нет. У меня нет природного газа, нефти, ядерного оружия и прочее", – отметил он.

"То, что я не диктатор - это сто процентов так, потому что это противоречит моей вообще сущности… Я - демократ больше, чем вы, даже в вашем понимании этого процесса и этого слова", – сказал лидер Беларуст британским журналистам.

Как ранее писал Главред, в этом же интервью Лукашенко заявил, что намерен остаться во главе государства, сколько ему позволит Господь, белорусский народ, здоровье и желание.

«Я у власти буду столько, сколько позволит мне Господь и белорусский народ, и мое здоровье, ну и желание мое еще», – заявил Лукашенко и пояснил, что, во-первых, у него может пропасть желание руководить страной, во-вторых, может не хватить здоровья, а в-третьих – не даст Господь или народ.

«Потому что я ведь могу и не захотеть просто быть президентом, или нездоров буду, или Господь этого не позволит, или народ белорусский. Вот основные слагаемые для любого президента», - отметил Лукашенко.

По его словам, он стал Президентом, поскольку очень захотел сделать жизнь в стране лучше, и это его желание остается неизменным.

Фото EPA/UPG

Новости по теме:

Лукашенко: я был посредником между американцами и Хусейном

Лукашенко: буду президентом, сколько Господь даст

Лукашенко уверяет, что не будет передавать власть по наследству