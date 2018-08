Лукашенко не готовит сына в президенты: это глупость

{1-}

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает глупостью разговоры о том, что он готовит своего младшего сына Николая к президентству.

Об этом он заявил в интервью The Independent, которое английские журналисты назвали («Вообще, что хорошего в демократии? Аудиенция у последнего диктатора в Европе» («Whats so good about democracy anyway? An audience with the last dictator in Europe»).

"Клянусь, что я никогда, никогда об этом даже не думал! Это глупость полная! У нас Президентом может стать человек в 35 лет, как минимум. Ему 8 исполнилось. Так что, вы хотите сказать, что я еще буду 30 лет Президентом, для того чтобы передать эту власть малышу?!" – заметил глава государства.

"Упаси меня Господь быть, во-первых, Президентом в таком возрасте, во-вторых, чтобы мой малыш в перспективе стал Президентом, – добавил Александр Лукашенко. – Это я вам абсолютно искренне говорю".

"Это опять же порождение вот этой теории наших отмороженных, иначе их не назовешь, чтобы запугать людей: "А-а, вот семья, по наследству передаст эту власть и так далее". Я вам еще раз говорю: мои дети наелись моего президентства. И если бы вы знали, как я работаю и что я получил от этого президентства, вы бы со мной согласились", – подчеркнул белорусский лидер.

Как ранее писал Главред, в этом же интервью Лукашенко заявил, что намерен остаться во главе государства, сколько ему позволит Господь, белорусский народ, здоровье и желание.

«Я у власти буду столько, сколько позволит мне Господь и белорусский народ, и мое здоровье, ну и желание мое еще», – заявил Лукашенко и пояснил, что, во-первых, у него может пропасть желание руководить страной, во-вторых, может не хватить здоровья, а в-третьих – не даст Господь или народ.

«Потому что я ведь могу и не захотеть просто быть президентом, или нездоров буду, или Господь этого не позволит, или народ белорусский. Вот основные слагаемые для любого президента», - отметил Лукашенко.

По его словам, он стал Президентом, поскольку очень захотел сделать жизнь в стране лучше, и это его желание остается неизменным.

Фото EPA/UPG



