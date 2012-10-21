В Ливии убит младший сын Каддафи

{1-}

Младший сын бывшего ливийского диктатора Муаммара Каддафи Хамис Каддафи убит 20 октября в ходе боев за город Бени-Валид.

Об этом заявил лидер Всеобщего национального конгресса Ливии Мохаммед аль-Магриф, сообщает Standart Digital.

В то же время, согласно другим источникам, Хамис Каддафи не убит, а серьезно ранен, арестован и доставлен в больницу.

Информация о гибели Хамиса Каддафи впервые появлялась еще в сентябре 2011 года, однако впоследствии не была подтверждена. О его судьбе после победы повстанцев также достоверно не было известно: в частности, высказывались предположения, что он мог бежать в Нигер.

Ранее ливийские власти сообщили о поимке 20 октября бывшего пресс-секретаря Каддафи Мусы Ибрагима, однако не привели каких-либо фото- или видеоматериалов, доказывающих это заявление. Стоит отметить, что информация о пленении Ибрагима появлялась в СМИ месяц назад, однако подтверждения в итоге не нашла.

Как ранее писал Главред, 20 октября исполнился ровно год со смерти Муаммара Каддафи, правившего Ливией с 1969 по 2011 год. Полковник был обнаружен группировкой повстанцев при попытке покинуть осажденный Сирт и убит при попытке к бегству. Детальные обстоятельства его смерти до сих пор неясны.

фото: ТСН

Новости по теме:

Испольнилась первая годовщина со дня смерти Каддафи

Официальная версия смерти Каддафи опровергнута - его пытали и казнили

Лидера ливийских повстанцев "похоронили" после его заявлений о гибели Каддафи