Дочь получила премию папы Римского за Тимошенко

{1-} Общественная культурная ассоциация «Бонифацианская академия» вручила Евгении Тимошенко международную премию Бонифация VIII, присужденную ее матери – экс-премьеру Юлии Тимошенко, которая из-за заключения в тюрьме не смогла присутствовать на этой церемонии в Риме.

Во время церемонии Женя сказала, что премия Папы Бонифация VIIІ олицетворяет силу тех, кого пытаются лишить силы, несокрушимость тех, кого стремятся сломить, и непокоренную силу духа тех, кого хотят сделать бессильным, сообщает сайт Тимошенко

Женя считает, что Академия Бонифация своей наградой и поддержкой Юлии Тимошенко отметила не только ее, но и весь украинский народ.

Экс-премьер в своем письме президенту Академии, кавалеру доктору Санте де Ангелису, президенту научного комитета Его Преосвященству Франко Крочи, титулярному епископу Потенца Пичена написала, что присуждение ей премии Бонифация VIII является подтверждением верности избранного пути служения своему народу.

«Премия Бонифация VIIІ для меня – это мощный символ настойчивости в достижении на самом деле высоких целей, подтверждение верности избранного пути служения своему народу. И заключение не заставит меня сойти с этого пути, покориться перед распоясанностью беззакония и произвола, прекратить или хотя бы ослабить борьбу», - говорится в письме Тимошенко.

Она убеждена, что присуждение ей международной премии Бонифация VIIІ является важным актом солидарности с народом Украины, с его борьбой против порабощения бесчестной диктатурой, с его европейскими устремлениями и стремлением к свободе.

Ранее «Главред» сообщал, что Тимошенко была удостоена международной премии папы Римского Бонифация VIII, являющейся одной из самых авторитетных гуманитарных учреждений при Святом престоле еще в августе 2012-го.

фото: byut.com.ua

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