Уже третий «днепропетровский террорист» объявил голодовку

{1-} В субботу, 20 октября, стало известно, что объявил голодовку Лев Просвирнин, обвиняемый во взрывах в Днепропетровске. Он стал третьим «днепропетровским террористом», заявившим свой протест именно таким образом.

Ранее от еды отказались Виктор Сукачев и Дмитрий Рева сообщает ТСН.

По словам адвокатов и родственников, Рева и Просвирнин протестуют против незаконных действий правоохранительных органов и настаивают, что к терактам не имеют никакого отношения.

Толчком к голоданию стал фильм, показанный накануне общеукраинским каналом. В нем, по мнению обвиняемых, их безосновательно назвали виновными еще до решения суда и подали недостоверную информацию.

«Таким образом следствие пытается давить на суд и общественность», - считает жена обвиняемыого Виктория Просвирнина.

Ранее «Главред» сообщал, что после выхода в эфир скандального фильма "Адский ад" о взрывах в Днепропетровске обвиняемый в терактах Дмитрий Рева объявил голодовку. Его возмутило, что Генпрокурор и министр внутренних дел заявили о доказанности вины Ревы в совершении теракта, не смотря на отсутствие решения суда по данному вопросу, что является прямым нарушением действующего законодательства Украины.

До того голодовку объявил еще один обвиняемый в терактах - Виктор Сукачев. Однако прокуратура на это заявила, что обвиняемый просто решил похудеть и пообщаться с Богом.

Также напомним, что 27 апреля 2012 во время терактов в Днепропетровске пострадали 30 человек. В июне по подозрению в организации терактов задержали 4 человека.

Фото, видео: dp.vgorode.ua, tsn.ua

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