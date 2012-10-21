Михайличенко о проигрыше: нужно поскорее забыть игру с «Металлистом»

{1-} Тренер киевского «Динамо» Алексей Михайличенко хочет поскорее забыть игру с «Металлистом» (киевляне дома уступили харьковчанам со счетом 1:3) и бросить все силы на подготовку команды к предстоящему матчу Лиги чемпионов с «Порту».

Об этом он рассказал на послематчевой пресс-конференции, сообщает «Динамо Киев от Шурика».

«Тяжело сейчас комментировать эту игру, потому что много нервных клеток осталось на поле, и сама игра получилась очень нервной — какую-то однозначную оценку ей дать крайне сложно», - заявил Михайличенко

«Конечно, ни для кого ни секрет, что в ситуации, когда мы имеем в составе очень много «сборников», такие игры, сразу после матчей сборных, проходят очень и очень сложно. Не стал исключением и этот поединок. «Металлисту» в этом плане было чуть легче: харьковчане все вместе готовились к этой игре. В таких матчах очень важно, чтобы команда свою не совсем оптимальную физическую форму компенсировала дисциплиной на поле, выполнением выбранных на поединок тактическими построениями. К сожалению, с нашей стороны сегодня было очень много грубых ошибок, мы их не избежали. И результат не заставил себя ждать», - посетовал тренер «Динамо».

«Но нужно поскорее забыть сегодняшнюю игру, потому что ее результат негативен для команды и с психологической точки зрения. Тем более, что для нас выпал период, содержащий себя очень важные, ключевые игры. Видно, что мы, может быть, психологически не успеваем перестроиться и допускаем ряд ошибок. У нас не очень много времени на восстановление, но его нужно использовать максимально, чтобы удачно сыграть с «Порту», - резюмировал Михайличенко.

Ранее «Главред» сообщал, что в матче «Динамо» - «Металлист» судья Швецов не засчитал 4 мяча – 3 у киевлян и один у харьковчан.

фото: fcdynamo.kiev.ua

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