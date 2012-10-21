Тигипко готов занять место Литвина в Раде

{1-} Вице-премьер - министр социальной политики Сергей Тигипко готов стать спикером Верховной Рады, если получит соответствующую поддержку Партии регионов.

Об этом он заявил в интервью «5 каналу» в субботу, отвечая на вопрос, действительно ли он готов возглавить Раду.

«Есть какие-то партийные интересы. И роль спикера очень значима, поскольку он может влиять на ситуацию в парламенте», - сказал Тигипко.

В то же время, отметил он, здесь нужна коллективная игра. «Если будет какая-то поддержка партии в этом отношении, то и это может быть», - сказал вице-премьер.

По его убеждению Тигипко, в Партии регионов очень много людей, которые хотят занять должность председателя ВР.

Однако вице-премьер заявил, что депутатский мандат его не особенно интересует. «На самом деле, сам по себе депутатский мандат мне не очень нужен. Я был в Верховной Раде», - сказал он.

По словам Тигипко, работа депутата очень тяжелая, хотя «их всех ругают». Как отметил Тигипко, его больше интересует прикладная работа.

Ранее «Главред» сообщал, что, по словам Тигипко, ПР уверена в победе на парламентских выборах благодаря своим преимуществам: «реальные дела власти, направленные на улучшение социально-экономической ситуации в стране».

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