Янукович открыл подворье Афонского монастыря

В воскресенье, 21 октября, Президент Виктор Янукович возродил подворье Свято-Пантелеймоновского на Афоне монастыря.

На церемонии открытия подворья в Киеве присутствовали премьер Николай Азаров и спикер Владимир Литвин, сообщает «Интерфакс-Украина»

«Мы сегодня с Вами являемся участниками восстановления исторической справедливости – воссоздание подворья Афонского монастыря», - обратился к верующим Президент.

В свою очередь, митрополит Киевский и всея Украины Владимир отметил, что подворье Афонского монастыря в Киеве существовало до 1923 года. Решение о восстановлении в Киеве этого подворья принято на заседании Священного синода УПЦ МП 20 июля текущего года по просьбе игумена Свято-Пантелеимоновского на Афоне монастыря архимандрита Иеремии.

Подворье открыто на территории Свято-Михайловской церкви, находящейся при Александровской (Октябрьской) больнице в Киеве по ул. Шелковичной, 39/1.

Как сообщается на сайте УПЦ МП, в течение недели – до 5 ноября - в церкви будет находиться честная глава великомученика Пантелеимона Целителя, прибывшая в Киев со святой горы Афон в субботу.

После молитвы по прибытию святыни в Киев митрополит Владимир обратился к присутствующим: «Сегодня нас вновь посетила благодать Божия, снова прибыл к нам великомученик и целитель Пантелеимон своей честной главой, чтобы в молитве поддержать нас, в отчаянии порадовать, в скорбных обстоятельствах помочь наладить настоящую христианскую жизнь».

Вслед за этим была объявлена грамота об открытии подворья Афонского монастыря.

фото: kmu.gov.ua

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