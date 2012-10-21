Европа пригрозила не признать выборы в Украине без Тимошенко и Луценко

{1-} Генсек Совета Европы Ягланд Торбьерн заявил: если выборы в Украине пройдут без участия лидера оппозиции Юлии Тимошенко, это может привести к протестам. Кроме того, «есть опасность того, что эти выборы не будут признаны честными и свободными». Об этом заявил в интервью изданию Tagesspiegel.

Он отметил, что говорил об этом украинскому руководству, сообщает Deutsche Welle/

Говоря о возможных последствиях для Украины в связи с решением Европейского суда по правам человека, признавшего ряд нарушений прав человека при аресте и заключении бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко, генсек СЕ заявил об ожидании, что Украина выполнит решение суда.

«Каждая страна, которая является членом Совета Европы, должна выполнять решения Суда по правам человека в Страсбурге», - отметил Ягланд.

Ранее «Главред» сообщал, что генсек ЕС заявил: пребывание Тимошенко в заключении является проблемой для признания парламентских выборов в Украине. А Президент Виктор Янукович лично пообещал проследить за выполнением любого решения ЕСПЧ по делам Тимошенко и Луценко.

фото: hub.coe.int

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