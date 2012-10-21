Янукович и Путин в понедельник поговорят о газе

{1-}22 октября, Президенты Украины и России Виктор Янукович и Владимир Путин, планируют обсудить в Москве развитие экономических связей между странами, в частности решить некоторые аспекты так называемой "газовой темы", а также обсудить прогресс в переговорах по Азово-Керченскому урегулированию, сообщает пресс-служба российского президента.

По сообщению службы, основное внимание на переговорах планируется уделить обсуждению состояния и перспектив развития экономических связей в таких приоритетных сферах как энергетика, транспорт, космос, мирный атом, пишет РИА Новости.



Так, несмотря на ряд расхождений в подходах по некоторым аспектам "газовой темы" - таким как, в частности, ценообразование и объем закупаемого Украиной газа - стороны продолжают вести планомерную работу над формированием правовой базы, призванной вывести взаимодействие на этом направлении на более высокий уровень.

"Планируется, что Путин и Янукович обстоятельно обсудят возможности и перспективы решения этой задачи в свете подготовки нового, полномасштабного договора о расширении сотрудничества в газовой сфере, а также выполнения договоренности между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" о совместном освоении структуры Палласа, расположенной на шельфе Черного моря", - говорится в сообщении.

Также "предполагается рассмотреть такие важные темы, как прогресс в переговорах по Азово-Керченскому урегулированию, вопросы расширения договорно-правовой базы пребывания Черноморского флота России на территории Украины", - подчеркивается в сообщении пресс-службы.

Кроме того, на встрече лидеров Украины и РФ предполагается подробно рассмотреть вопросы взаимодействия в атомной энергетике. В начале октября этого года в Кировоградской области был заложен первый камень будущего завода по производству ядерного топлива по российским технологиям.

"Создание этого предприятия является важным шагом на пути интеграции атомных энергопромышленных комплексов России и Украины в соответствии с меморандумом между ГК "Росатом" и Минэнергетики Украины, подписанном 12 июля в Ялте", - отмечает пресс-служба Кремля.

Россия продолжает оставаться ведущим поставщиком ядерного топлива на украинские атомные электростанции. В настоящее время прорабатываются вопросы совместного сооружения энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой АЭС.

фото: president.gov.ua/





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