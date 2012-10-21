Украинцам остался один день, чтобы быть внесенным в списки избирателей

{1-}22 октября, истекает срок представления в ЦИК заявлений об изменениях в списках избирателей. То есть те, кто не нашел свою фамилию среди избирателей, еще может внести ее без судебного решения.

В этот же день еще можно подать заявление в участковую избирательную комиссию за рубежом "относительно неправильностей в предварительном списке избирателей", сообщает ТСН.

Также все, кто желает голосовать на дому, но не написал соответствующего заявления, до понедельника включительно имеют еще время.

Последний день завтра и для тех, кто желает обратиться с мотивированным заявлением об изменении места голосования без изменения избирательного адреса.

Ранее ЦИК сообщала, что изменить место голосования можно лишь в пределах избирательного округа.

Фото: novynar.com.ua

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