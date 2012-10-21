В Ивано-Франковске открыли памятник основателю ОУН Коновальцу

{1-}Сегодня, 21 октября, в Ивано-Франковске к 70-летию Украинской повстанческой армии в сквере на углу улиц Евгения Коновальца и Военной открыли памятник основателю и главе Провода Организации украинских националистов (ОУН), полковнику армии Украинской народной республики (УНР) Евгению Коновальцу.

Памятник открыли городской голова Ивано-Франковска Виктор Анушкевичус, председатель Ивано-Франковского областного совета Александр Сыч, председатель Братства воинов Украинской повстанческой армии (УПА) Карпатского края Фотий Володимирский, пишет Интерфакс-Украина.

Памятник освятили священники во главе с епископом-эмеритом Ивано-Франковской митрополии Украинской греко-католической церкви Софроном (Мудрым).

В своем выступлении Анушкевичус назвал открытие памятника "настоящему сыну украинского народа" Коновальцу "выдающимся днем в истории города Ивано-Франковска" и заверил, что "Ивано-Франковск был, есть и будет настоящим украинским городом, в котором чествуют настоящих украинских героев, а не тех, которые навязывала коммунистическая пропаганда".

В свою очередь Сыч отметил "неоценимый вклад Коновальца в становлении украинского националистического движения в Украине" и высказал убеждение в том, что "сегодня Украина нуждается в современном Коновальце, который бы объединил разрозненные украинские национальные силы".

В церемонии открытия памятника приняли участие представители политических партий ВО "Свободы", "Нашей Украины", Конгресса украинских националистов, УНА-УНСО, ветераны ОУН-УПА, представители городской власти, жители города.

Памятник сделан в виде бронзового бюста .Коновальца в военной форме, возвышающимся на гранитной колонне общей высотой более 3 м.

Общая стоимость проекта вместе с благоустройством сквера - около 350 тыс грн, из них 136 тыс грн - личные средства депутатов Ивано-Франковского горсовета.

Как сообщалось ранее, 14 июня 2011 года в Ивано-Франковске освятили место на углу улиц Коновальца и Сечевых стрельцов, где планировали установить памятник Коновальцу. Но затем архитекторы признали это место неподходящим для памятника и предложили его установить в сквере на углу улиц Коновальца - Военной.



Фото: zik.ua

Новости по теме:

На Львовщине открыли еще один памятник Степану Бандере

Марш УПА и вечная проблема Украины



Марш УПА, на котором жгли флаги, прошел без нарушений - МВД