Бывший охранник супермаркета без проблем вынес 78 тысяч выручки

{1-}Охранник одного из столичных супермаркетов, поссорившись с руководством уволился по собственному желанию, однако позже вернулся за выручкой в сейфе, сообщили в пресс-службе МВД Украины.

Согласно сообщению, подозреваемый, зашел на прежнюю работу, поздоровался с бывшими коллегами и прошел в подсобное помещение, где находился сейф с деньгами. Хорошо ориентируясь, он без проблем нашел ключи, открыл сейф и забрал 78 тыс. гривен. Потом вышел, попрощался и удалился.

Наутро в бухгалтерии недосчитались выручки за прошедшие сутки. И сразу вызвали милицию. Через два часа правоохранители Голосеевского райуправления внутренних дел задержали преступника у него же дома. Деньги он потратить не успел, они были завернуты и находились в злоумышленника.

Возбуждено уголовное дело по ст. 185, ч 3. Мужчине грозит до 6-ти лет лишения свободы.

Как сообщал ранее Главред, с 18 октября, охране украинских супермаркетов разрешено применять силу к недобросовестным покупателям, а также использовать спецсредства – травматические пистолеты, газовые баллончики и резиновые дубинки.



Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 26 октября в киевском ТРЦ «Караван» покупатель, уличенный в мелкой краже, расстрелял четверых охранников и скрылся.



Как выяснилось позже, стрелком оказался уроженец Львовской области Ярослав Мазурок, который был объявлен во всеукраинский и международный розыск.



По данным милиции, обнародованным 17 октября, подозреваемый все еще находится на территории Украины.

фото: donbass.ua

Новости по теме:



Убийство в "Караване": все подробности дела



Экс-охранник рассказал, что делают в магазинах с мелкими ворами

В России "последователи" Мазурка расстреляли охранника торгового центра

Охранники «Каравана» хвастаются, что вымогают у покупателей по 50 тысяч - СМИ



«Караван» набирает охранников без опыта и справки от психиатра