В Ливане демонстранты штурмуют здание правительства, требуя отставки премьера

{1-}В Ливане сторонники оппозиции прорвались через внешний периметр охраны вокруг здания правительства, требуя отставки премьер-министра в связи с гибелью в теракте высокопоставленного сотрудника сил безопасности.

Инцидент произошел после прошедшей в Бейруте церемонии похорон погибшего в минувшую пятницу, 19 октября, сотрудника сил безопасности Ливана Висама аль-Хасана, передает РИА Новости.

Полиция применила спецсредства для разгона демонстрантов. Западные СМИ отмечают, что некоторые из демонстрантов размахивали флагами оппозиционной, преимущественно суннитской партии "Движение будущего", а также партии "Христианские ливанские силы".

В районе столкновений слышны звуки выстрелов. Местные СМИ сообщают, что в результате столкновений у Дома правительства есть раненые.

Телеканал LBC сообщает со ссылкой на представителя сил безопасности, что в настоящее время подтягиваются дополнительные армейские подразделения.

Напомним, начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался в минувшую пятницу, 19 октября, у площади Сасин в преимущественно христианском районе Бейрута. В результате теракта погибли восемь человек, в том числе Висам аль-Хасан. Еще более 70 человек получили ранения.

После этого взрыва ливанский оппозиционный блок "Коалиция 14 марта" заявил, что ответственность за теракт лежит на правительстве страны и лично на премьер-министре Наджибе Микати, и потребовал отставки премьера. Кроме того, оппозиция считает, что за терактом стоят власти Сирии, которым противостоит местная суннитская оппозиция.

Фото: EPA/UPG

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