Китайские патрульные корабли зашли в акваторию спорных японских островов

{1-}Сегодня, 21 октября, четыре китайских патрульных корабля зашли в акваторию около спорных островов Дяоюйдао (Сенкаку) в Восточно-Китайском море.

Как сообщило Государственное океанографическое управление КНР, они "укрылись от надвигающегося тайфуна", пишет ИТАР-ТАСС.

"Корабли осуществляют обычное патрулирование по обеспечению китайского суверенитета над островами Дяоюйдао", - говорится в сообщении.

По данным японского агентства Киодо, китайские корабли не заходили в акваторию, которую Токио считает своими территориальными водами, а остановились в так называемой "прилегающей зоне".

19 октября, 11 кораблей КНР, в том числе военные, провели учения по отработке взаимодействия с патрульными кораблями Государственного океанографического управления при "нарушении иностранными кораблями китайского суверенитета".

Ранее «Главред» сообщал, что в районе спорных островов находятся залежи природного газа, которые намерен разрабатывать Китай. Официальный Токио же утверждает, что морская граница двух государств четко разграничивает эти территории, и богатые газом районы принадлежат Японии, о чем заявил мэр Токио Синтаро Исихара.

фото: cnmilitary.info

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