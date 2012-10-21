Парламент Грузии избрал спикера

{1-}Парламент Грузии, в котором партия президента Михаила Саакашвили впервые за восемь лет оказалась в оппозиции, избрал главой представителя коалиции "Грузинская мечта", 44-летнего лидера Республиканской партии Давида Усупашвили. "За" проголосовали 88 депутатов из 150.

Парламентское меньшинство, состоящее из представителей Единого Национального движения Саакашвили, в голосовании не участвовало, сообщает РИА Новости.

От "Грузинской мечты" в парламент прошли 85 депутатов. Голосование было тайным, и имена трех представителей Единого Национального движения, поддержавших кандидатуру Усупашвили, остались неизвестными.

"Мы должны сделать все, чтобы прецедент, который произошел 1 октября, повторился несколько раз, чтобы стать традицией. Мы должны не повторить действия предыдущей власти и через четыре года должны представлять жизнь без этих кресел. То, что 1 октября состоялись выборы, - заслуга в первую очередь грузинского народа. И власти, и оппозиция столько раз обманывали его надежды, что люди просто могли не прийти на выборы", - заявил новый спикер парламента, выступая перед депутатами.

По его словам, новые депутаты должны как можно чаще встречаться с избирателями, чтобы знать, что происходит в стране. Одновременно он призвал депутатов вести мониторинг выполнения принятых законов и время от времени перечитывать и переоценивать их, чтобы понять, какой эффект дала законотворческая деятельность.

Усупашвили подтвердил намерение коалиции "Грузинская мечта" пересмотреть Конституцию, заявив: "Мы должны создать такую Конституцию, в которую не понадобится вносить изменения раз в месяц".

Напомним, 17 октября, президент Грузии Михаил Саакашвили официально внес в парламент кандидатуру лидера победившей на парламентских выборах коалиции "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили на пост премьер-министра.

фото: .trend.az

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