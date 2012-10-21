Российские оппозиционеры собираются переехать в Киев

{1-} Российский оппозиционер Леонид Развозжаев, который якобы был похищен в Киеве 20 октября, планировал совместно со своими соратниками создать в Киеве филиал «Левого фронта», координатором которого является Сергей Удальцов.

По словам представителя российской опозиции Алексея Сахнина, они создают заграничное бюро в Киеве столице, пишет "Сегодня".

"Всему этому есть предыстория. Давление со стороны репрессивных органов мы чувствовали уже давно. Мы отдавали себе отчет, что тучи сгущаются, поэтому с украинскими товарищами партии "Боротьба" заключили соглашение о том, что в Киеве будет существовать заграничное бюро Левого фронта. Оно начнет действовать, если в России по нам всерьез ударят репрессии. Не прошло и месяца как эти репрессии начались" - рассказал один из представителей "Левого фронта" Алексей Сахнин.

Сахнин говорит об уголовных делах, которые были возбуждены против Развозжаева и Удальцова после показан фильм «Анатомия протеста-2» (НТВ). На видео якобы Леонид Развозжаев, Сергей Удальцов и грузинский военный чиновник Гиви Таргамадзе обсуждают организацию массовых беспорядков в России для захвата власти. В разговоре собеседники уточняют, что неплохо бы начать с Калининграда, Москвы и Владивостока. Спикер СК Владимир Маркин заявил, что подлинность видео не вызывает сомнений и что участники встречи могли готовить теракты на территории РФ.

СПРАВКА. Движение "Боротьба" - малоизвестное украинское объединение. По информации СМИ, активисты выступали против нового Трудового кодекса. Организаторы о себе пишут: "Мы - группа единомышленников, стоящих на позициях революционного марксизма и выступающих против антикапитализма, и антифашизма". Они борются за политический радикализм и гендерное равенство.

Фото: leftpenza.ru

Новости по теме:

В Киеве похищен российский оппозиционер – правозащитники



Из московского СИЗО пропал соратник Удальцова



В Москве соратнику Удальцова предъявили обвинение